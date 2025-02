Kāpēc vispār garie tiesas procesi, apsūdzības un aizstāvības puses argumentu kaujas, ja ir taču poligrāfa tests jeb tā dēvētais melu detektors! Vismaz tā kādu var pamudināt domāt detektīvseriāli, kur šī metode reizēm attēlota kā panaceja. Pieslēdz aizdomās turēto pie sensoriem, izprašņā un vai nu attaisno, vai pieķer melos un atrisini noziegumu! Cik uzticami "melu detektori" ir poligrāfa testi un vai tos izmanto arī tiesu praksē Latvijā – to šajā "Zinātne vai muļķības " epizodē par noziegumu vietu izmeklēšanu un tiesu ekspertīzēm vaicājām speciālistiem.

Izrādās, Latvijā arī izmeklēšanas procesā var izmantot poligrāfa testu. Kā stāsta Valsts tiesu ekspertīžu biroja Tehnisko ekspertīžu departamenta vecāka tiesu eksperte Sigita Silarāja, tiesu ekspertu reģistrā ir reģistrēts eksperts, kurš specializējas šajā jomā. Taču jāuzsver, ka tā ir pilnīgi brīvprātīga ekspertīze. "Cilvēks pats var to pieprasīt. Tā nav ātra, tai ilgi jāsagatavojas un salīdzinoši ilgs ir arī process. Turklāt cilvēks jebkurā brīdī var atteikties, ja kaut kas neiepatīkas," skaidro Silarāja.

Arī oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" portālā "LV Portāls" poligrāfa eksperts Uldis Miķelsons norāda, ka tā nav maģiskā metode, kas izolēti no pārējās izmeklēšanas un ekspertu atzinumiem "uzrādīs melus". "Poligrāfa testi, lai gan diezgan plaši pazīstami dažādās valstīs, nevar tikt uztverti kā brīnumlīdzeklis. Ja kāds cilvēks – Latvijā vai citā valstī – izdara secinājumus par personas teiktā patiesīgumu tikai pēc poligrāfa testiem, tātad, tikai novērtējot, vai cilvēkam bijušas stresa reakcijas uz specifiskiem jautājumiem, tad ir liels kļūdaina secinājuma risks, jo cilvēks var izjust stresu tādas pārbaudes situācijā arī tad, ja nemelo. Piemēram, var baidīties par to, ka viņam neticēs. Un, pretēji, pārbaudes situācijā kāds melojošs cilvēks var būt emocionāli visai noturīgs, līdz ar to poligrammās viņam var neparādīties stresa reakcijas."