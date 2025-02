Rekords turējās vien mēnesi. Francija pārspēj Ķīnas "mākslīgās saules" karsto veikumu

Populārākais un visvairāk izpētītais no kodolsintēzes reaktoru dizainiem ir tā dēvētais tokamaks – tā vakuuma kamera, kurā tiek iedegta un noturēta plazma, vizuāli atgādina virtuli ar tukšu vidu. Gan Francijā topošais pasaulē lielākais kodolsintēzes reaktors ITER, gan nupat rekordu uzstādījušais WEST ir tokamaki. Zinātnieki šajās sarežģītajās ierīcēs rada apstākļus deitērija un tritija kodolu saplūšanai, kā rezultātā rodas hēlija atoma kodols, viens brīvais neitrons, kā arī tiek atbrīvots milzum daudz enerģijas. Plazma tokamakos krietni pārsniedz pat to temperatūru, kas ir Saules kodolā. Ja Saules kodolā ir ap 15 miljonus grādu pēc Celsija skalas karsts, tad WEST reaktorā iedegtā plazma bija 50 miljonus grādu karsta. Lielākie sarežģījumi ir nevis ar plazmas uzkarsēšanu, bet gan tās noturēšanu, lai karstais plazmas gredzens nesadedzina reaktora sienas. Tokamakos plazmu notur, izmantojot spēcīgus magnētus.

Lai kodolsintēzes reaktorus būtu jēgpilni lietot enerģijas ražošanā, jāpanāk arī pozitīva enerģijas bilance, proti, lai reakcijas ierosināšanā un noturēšanā iztērētā enerģija nepārsniedz to, ko no reakcijas var dabūt ārā. Pirms kāda laika ASV zinātnieki pavēstīja, ka šis mērķis esot sasniegts, taču bija būtiskas nianses. Tiesa, ka lāzera impulsa enerģija, kas tika izmantota kodolreakcijas ierosināšanā, bija ar mazāku enerģiju nekā reakcijā atbrīvotā enerģija, taču tā ir tikai viena neliela daļiņa no visas enerģijas, kas bija jāpatērē eksperimenta veikšanai. Plašāk par to var lasīt šajā 2022. gada rakstā: