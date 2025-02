Kas tie par matiem manā gultā? Ko tiesu ekspertiem prasa privātpersonas

"Par matiem gan nezināšu, jo neesmu matu eksperte, bet pie mums bieži nāk runāt par rokrakstiem, par parakstiem. Kādā veidā ir izpildīti dokumenti? Privātpersonas raksta iesniegumu un lūdz to noskaidrot," klāsta Sigita Silarāja, Valsts tiesu ekspertīžu biroja Tehnisko ekspertīžu departamenta vecākā eksperte. Cilvēks var ierasties ar savu izpētes objektu un lūgt konsultāciju. "Sarunas laikā novērtējam, vai tur vispār ir pētāmais materiāls vai nav. Tad arī nosakām, ka noteikti jāiesniedz salīdzināmie paraugi. Ja to nav, tad mēs nevaram pētīt," skaidro speciāliste.

