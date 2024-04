NASA likusi noprast, ka termiņu pagarināšanas visdrīzāk vairs nebūs – 2030. būs pēdējais pilnais Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS) darbības gads. Kas ar to notiks pēc tam? Visticamāk, tas pats, kas notika ar Krievijas kosmosa staciju "Mir" pirms 20 gadiem un vēl vairākiem simtiem kosmisko lidaparātu, – to iegāzīs okeānā vietā, ko dēvē par Nemo punktu. Šis apgabals jau pusgadsimtu ir kosmisko lidaparātu kapsēta. Kāpēc vienkārši nepamest SKS orbītā kā kosmosa vraku, tukšu "spoku staciju", bet tā vietā jāpiemēslo okeāns – par to šajā rakstā.