Tas ir liels pagodinājums no EKA ģenerāldirektora puses, ka šī projekta īstenošana uzticēta tieši jauniešu programmu pārstāvjiem, atzīst Emīls, kurš ir vienīgais Latvijas pārstāvis štata pozīcijā EKA jauniešu programmā "Young Graduate Trainee". "YPSat" tik tiešām būs atbildīgs uzdevums raķetes pirmajā lidojumā, bet par to nedaudz vēlāk. Sākumā nedaudz par to, kā Emīls vispār nonāca līdz darbam EKA.