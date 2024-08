Pēdējais vasaras piln mēness šogad sakrīt ar to Mēness stāvokli, ko dēvējam par supermēnesi. 19. augustā, naktī no pirmdienas uz otrdienu, tas pie debesjuma izskatīsies nedaudz lielāks un nedaudz spožāks nekā ierasti. Kaut dienas sākumā lielākajā daļā valsts debesis aizklāj mākoņi, uz vakarpusi valsts rietumu un centrālajā daļā tās skaidrosies. Un jāsaka – supermēness izskatās vēl iespaidīgāks, ja īsi pēc saulrieta daļēji paslēpies aiz mākoņa malas!

Kāpēc zilais un kāpēc supermēness? "Campus" rakstos savulaik jau skaidrots, ka Mēness orbīta ap Zemi nav gluži perfekts riņķis. Tā ir eliptiska, tāpēc dažubrīd Mēness no Zemes atrodas tālāk, dažubrīd tuvāk. Vidējais mūsu pavadoņa attālums līdz Zemei ir 384 400 kilometru. Kad tas atrodas apogejā jeb no Zemes vistālākajā orbītas punktā, mūs no Mēness var šķirt pat 406 000 kilometru. Kad tas ir perigejā jeb vistuvāk Zemei, šis attālums būtiski sarūk, reizēm pat līdz 356 500 kilometru. 19. augusta vakarā Mēness būs 361 969 kilometru attālumā no mums. Par supermēnesi dēvējam parādību, kad Mēness vienlaikus gan atrodas orbītā Zemei vistuvākajā punktā, gan ir pilnmēness fāzē.