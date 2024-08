Mazais ledus laikmets

Kaut zināms, ka šie aktivitātes cikli ilgst aptuveni 11 gadus, tas tiešām ir aptuveni. Kalendārā viena cikla beigas un cita cikla sākumu uz priekšu atzīmēt un paredzēt nevar. Arī to, kad pienācis cikla minimums jeb kad Saule ir vismazāk aktīva, bet kad klāt maksimums, varam pateikt vien post factum. Un tieši šī aptuvenā daba neļauj tik vienkārši patīt atpakaļ laiku un skaidri kā grāmatu izlasīt ciklu secību pirms sistemātisku novērojumu sākuma. Par pirmo aktivitātes ciklu nu saucam to, kas sākās 1755. gada februārī un beidzās 1766. gada jūnijā. Tātad ilga 11 gadus un apmēram četrus mēnešus. Bet par to, ka Saule visu laiku neuzvedas "mēreni", astronomi zināja jau iepriekš. Un kā gan ne – to varēja izjust arī vairums parasto ļaužu, kuru iztikšana bija vistiešākajā veidā atkarīga no norisēm dabā. Tieši pazemināta Saules aktivitāte tiek minēta kā viens no cēloņiem relatīvi vēsākam klimatam laika posmā starp 16. gadsimtu un 19. gadsimta pirmo pusi (kaut dažos avotos par sākumu tiek uzskatīts jau 14. gadsimts). Vēl vairākas hipotēzes liecina, ka tā dēvēto Mazo ledus laikmetu veicinājusi arī paaugstināta vulkāniskā aktivitāte un izmaiņas okeānu straumēs. Tomēr kā vienu no trīs izteikti vēsu periodu sākumiem NASA Zemes observatorija norāda 1650. gadu – laiku, kas sakrīt ar Maundera minimumu. Šo angļu astronoma Edvarda Valtera Maundera vārdā nosaukto periodu raksturo izteikti zema Saules aktivitāte no 1645. līdz 1715. gadam.