Jau vēstījām, ka drīzumā miljardierim Džaredam Aizekmenam jākļūst par pirmo amatieri, kas izgājis atklātā kosmosā. Viņš būs daļa no četru cilvēku komandas, kas dosies "Polaris" lidojumu sērijas pirmajā lidojumā ar nosaukumu "Polaris Dawn". Neviens no viņiem nav profesionāls astronauts, ar to domājot – nevienam tas nav pamatdarbs kādā no valstu finansētajām un uzturētajām kosmosa aģentūrām, tādām kā NASA, Eiropas Kosmosa aģentūra, Japānas Kosmosa aģentūra JAXA. Aizekmens bija arī viens no "Inspiration4" lidojuma dalībniekiem, kas bija pirmais tikai no amatieriem veidotas apkalpes lidojums kosmosā. Šoreiz plānots latiņu pacelt daudz augstāk un iziet atklātā kosmosā, ko neprofesionāļi nekad iepriekš nav darījuši.