Aizmirsti par megapikseļiem. Te ir drusku cita līga! Nupat publicēts ar Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) Eiklīda teleskopu uzņemtais kompozītattēls, kas satur 208 gigapikseļus (!) datu. Turklāt tā ir tikai viena simtā daļa no 3D kosmosa kartes, ko sešu gadu laikā veidos astronomi, izmantojot šo teleskopu. Kad tā būs pabeigta, tā būs visu laiku lielākā un detalizētākā Visuma karte, kāda radīta. Pagaidām atšķirta vien šī kosmosa atlanta pirmā lappuse, taču arī tā iedveš bijību.

Pētīs tumšās enerģijas ietekmi

Teikt, ka mēs esam vien putekļi mūžības priekšā, būtu nepateikt neko. Un Eiklīda teleskopa veidotā karte to lieliski ilustrē. Sengrieķu matemātiķa vārdā nosauktais kosmiskais teleskops sāka darbu pagājušā gada otrajā pusē, kad ieradās otrajā Lagranža punktā un piebiedrojās tur jau esošajiem aparātiem – Džeimsa Veba kosmiskajam teleskopam un sengrieķu dievības Gajas vārdā nosauktajam teleskopam. Gajas teleskopu pētnieki izmanto, lai veidotu trīsdimensionālu mūsu galaktikas karti, taču Eiklīda teleskopa vēriens ir daudz plašāks.

Eiklīda teleskopa misija – vērot kosmosa dzīles un mēģināt iegūt tādus datus, kas palīdzētu šķetināt tumšās matērijas un tumšās enerģijas noslēpumus. Par to vairāk nezinām, nekā zinām. Tomēr tas, ko zinām, ir – aptuveni, cik daudz tumšās enerģijas ir. To astronomi secinājuši, pētot Visuma izplešanos. Izrādās, ka aptuveni 68% no Visuma veido tumšā enerģija, bet 27% tumšā matērija. Viss atlikušais – jebkas, ko esam novērojuši ar minētajiem un citiem teleskopiem un instrumentiem, veido vien 5%.