Jaunais darbs koncentrējas uz procesu, ko uz Zemes pazīstam ļoti labi – fotosintēzi jeb procesu, kas notiek zaļajos augos gaismas iedarbībā, tiem sintezējot organiskas vielas un izdalot skābekli. Taču skaidrs, ka uz Marsa virsmas nekas augt nevar. Tur nav nedz biezas atmosfēras, kas pasargātu organismus no radiācijas, nedz arī šādos apstākļos uz virsmas iespējams šķidrs ūdens. Ledus uz Marsa ir, taču tas Saules starojuma ietekmē vis neizkūst, bet gan sublimējas – pa taisno no cieta agregātstāvokļa iztvaiko. Taču kas notiek zem šiem ledus slāņiem? O, tur jau parādās cerība!

Uz Zemes starojums no Saules iespiežas ledū pat vairāku metru dziļumā atkarībā no tā, cik ledus dzidrs. Ledū esošie organismi var šo enerģiju izmantot fotosintēzei. Vienlaikus ledus slānis arī pasargā no kaitīgā ultravioletā (UV) starojuma. Uz Marsa nav nedz blīvas atmosfēras, nedz arī ozona slāņa, kas no UV stariem pasargā mūs. Tādējādi tur virsmu sasniedz daudz lielāks kaitīgā starojuma daudzums. Taču metru zem ledus jau ir cita pasaule.