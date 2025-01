Uz skatuves parādās "New Glenn"

Mijardiera Džefa Bezosa "Blue Origin" līdz šim devusies tikai īsos suborbitālos lidojumos, katrā reizē ātri līdz nosacītajai kosmosa robežai jeb Kārmāna līnijai "uzšaujot" dažus turīgus tūristus un tikpat ātri nogādājot viņus atpakaļ. No tā dēvētajiem kosmosa baroniem jeb ultrabagātniekiem, kas prāvas naudas summas iegulda raķešu izstrādē, Bezoss savam konkurentam Īlonam Maskam un viņa "SpaceX" līdz šim līdzi nestāvēja. Bezosam nebija orbitāliem lidojumiem piemērota sistēma, taču šogad tas mainīsies. Iespējams, jau janvāra pirmajā pusē. Uz starta platformas savu uznācienu gaida "New Glenn" raķete, kas pēc kravnesības ierindojas starp konkurenta "SpaceX" darba zirgu "Falcon 9" un smago nesējraķeti "Falcon Heavy". Līdzīgi kā "Falcon" saimes raķetes, arī "New Glenn" pirmā pakāpe atgriezīsies uz Zemes vienā gabalā un būs izmantojama atkārtoti.