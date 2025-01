Pirmajā lidojumā devusies miljardiera Bezosa jaunā raķete

Īlonam Maskam drīz sagaidāma vērā ņemama konkurence orbitālo lidojumu pakalpojumu jomā – "Amazon" šefa Džefa Bezosa kosmosa tehnoloģiju kompānija "Blue Origin " ceturtdienas rītā pirmo reizi palaidusi savu jauno nesējraķeti "New Glenn ". Gluži kā "SpaceX " ražotajām "Falcon" saimes raķetēm, arī "New Glenn" pirmā pakāpe pēc starta veiks vertikālu piezemēšanos un būs izmantojama atkārtoti. Pirmajā lidojumā gan tas netika īstenots – starta pakāpe avarēja.

Raķete startēja no sen neizmantotas starta platformas Floridā, Kanaverala ragā izvietotajā ASV Kosmosa spēku bāzē. No šīs platformas kopš 60. gadiem līdz pat 2004. gadam kosmosā devās "Atlas" saimes raķetes.

Sākotnēji Bezosa kompānijas jaunās raķetes starts bija plānots 10. janvārī, tad tas tika pārcelts uz 12. janvāri, svētdienu, taču arī tad nenotika. Iemesls – nelabvēlīgi laikapstākļi jūrā, kur raķetes pirmajai pakāpei pēc starta jānosēžas uz peldošas platformas. Arī pirmdien, 13. janvārī, plānoto startu atcēla. Kā iemeslu kompānija minēja neilgi pirms starta konstatētas iespējamas tehniskas problēmas ar raķeti, kas prasa papildu izpēti. Atšķirībā no "SpaceX", kas darbojas pēc principa "move fast and break things" un uzsvaru liek uz izmēģinājumiem un secinājumu izdarīšanas pēc tam, "Blue Origin" mēģina iet citu ceļu un visu izdarīt pareizi jau ar pirmo reizi. Visbeidzot ceturtdien, 16. janvārī, visi apstākļi sakrita, lai "New Glenn" iesvētības varētu notikt.