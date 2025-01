Jaunatklāts asteroīds izrādās kosmosā uzšautā Īlona Maska "Tesla"

Par objektu astronomiem paziņoja kāds amatieris no Turcijas, kurš to atklājis, analizējot vairāku gadu laikā apkopotos un publiski pieejamos novērojumu datus. Viņa atradums drīz ievietots katalogā, kur uzskaitīti Zemei tuvie asteroīdi. Taču vien pēc 17 stundām astronomi paziņojumu atsaukuši. Tuvāka izpēte liecina, ka tā tomēr ir smagās nesējraķetes "Falcon Heavy " pirmajā lidojumā kosmosā palaistā "Tesla Roadster", ar ko braucis arī Īlons Masks .

Tiesa, ja būtu iespējams to redzēt tuvumā, tā vairs ne tuvu neatgādinātu to spožo "Teslu", kas startēja no Zemes. Gadiem ilgi to bombardējis kosmiskais starojums un arī sīksīki meteoroīdi. Visticamāk, mašīnas krāsa ir sen "nolobīta", bet Stārmens – pamatīgi sacaurumots.