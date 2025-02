Neesam kosmosā pamesti nabadziņi. ASV astronauti noraida glābēju Trampa un Maska retoriku

Jāatgādina, ka abi pieredzējušie NASA astronauti devās pirmajā cilvēku lidojumā ar jauno "Boeing " kuģi "Starliner". Tā bija izmēģinājuma misija, un to galvenais nolūks ir pārbaudīt visas tehniskās nianses un fiksēt jebkuru novirzi no normas. Un nav nekas neparasts, ja pirmajos lidojumos ar jaunām raķetēm un jauniem kosmosa kuģiem kaut kas noiet greizi. Kamēr neviens neiet bojā, viss ir kārtībā.

Pārbaudot tehnisku problēmu skartās sistēmas "Starliner" analogā uz Zemes un vairāk nekā 1000 reizes iedarbinot dzinējus, speciālisti vāca datus un mēģināja saprast, kā "Starliner" dzinēji varētu uzvesties atceļā no SKS un ko darīt, ja tie pēkšņi nedarbojas. Cik drošas ir ārkārtas procedūras dzinēju iedarbināšanai?

"Tā bija retorika no pirmās dienas – mēs esam pamesti, iestrēguši kosmosā. Es to saprotu, mēs to saprotam. Taču mēs tā nejūtamies. Nedz iestrēguši, nedz aizmirsti," atbildēja Vilmors uz CNN jautājumu par Trampa un "SpaceX" vadītāja Īlona Maska izteikumiem, ka iepriekšējā administrācija abus astronautus pametusi kosmosā.