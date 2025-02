No kādiem asteroīdiem mums jābīstas

Potenciāli bīstamie asteroīdi

Zemei tuvie asteroīdi arī tiek iedalīti dažādās kategorijās atbilstoši to orbītai ap Sauli. Mums interesējošā kategorija ir potenciāli bīstamie asteroīdi (PBA) – tie var pietuvoties Zemes orbītai tuvāk par 0,05 AU jeb 7,5 miljoniem kilometru. Pēc definīcijas tiem ir jābūt arī aptuveni 140 metru diametra lielumā. Šiem objektiem ir reāla iespēja sadurties ar Zemi un radīt milzīgu postu, tāpēc tiem ir jāpievērš īpaša uzmanība. Tomēr ir svarīgi uzsvērt, ka lielākā daļa PBA šobrīd nav reāls drauds Zemei un mums pašiem. Prognozes liecina, ka 99% no pašreiz zināmajiem PBA tuvāko 100 gadu laikā nav sadursmes riska ar Zemi. Taču vienmēr var būt izņēmumi un ārkārtas gadījumi, kā arī kāds potenciāli bīstams objekts var tikt atklāts pēkšņi.

Asteroīdu statistika

Šobrīd Zemei tuvo objektu pētījumu centra (CNEOS) datubāzē ir vairāk nekā 37 tūkstoši Zemei tuvo asteroīdu. Taču kopējais skaits varētu būt miljonos mērāms. Tas nozīmē, ka ir vēl daudz darba, lai atklātu lielāko daļu no tiem. Tomēr varam priecāties, ka vairāk kā 90% no visiem asteroīdiem, kuru diametra izmērs pārsniedz vienu kilometru, ir atklāti. Tādu Zemes tuvumā ir gandrīz 900. Tieši šāda izmēra un lielāki objekti ļoti jāuzmana. Ja 100 metrus liels asteroīds, trāpot apdzīvotā vietā, var izpostīt pilsētu, tad kilometru vai vairākus kilometrus liela asteroīda trieciens nozīmēs jau globālas sekas. Viens no slavenākajiem kosmosa ciemiņiem bija asteroīds, kas pirms 66 miljoniem gadu ievadīja vienu no masveida izmiršanām, bija aptuveni 10-15 kilometrus liels.



Vai ietu bojā civilizācija, ja kas tāds atkārtotos? To raidījumā "Zinātne vai muļķības" uzdevām arī speciālistiem. Andris Vaivads, Ventspils Augstskolas rektors, kurš vadījis arī Kosmosa un Plazmas nodaļu Stokholmas Karaliskajā Tehnoloģiju institūtā, uzskata – civilizācija šādu pārbaudījumu izturētu. "Protams, posts būtu milzīgs, taču Homo sapiens neizmirtu," šādu scenāriju komentēja Vaivads. Žurnāla "Zvaigžņotā Debess" redkolēģijas pārstāvis Raitis Misa sprieda – svarīgi arī citi faktori – objekta ātrums, kur tas trāpītu (okeānā, sauszemē, apdzīvotās vai mazapdzīvotās vietās utt.). Kaut Zemei potenciāli bīstamo asteroīdu trajektorijas ir izskaitļotas, Misas ieskatā "vieta pārsteigumiem" vienmēr jāatstāj. Reizēm gadās, ka prāvus objektus izdodas pamanīt tikai tad, kad tie jau ir gana tuvu Zemei.