Jaunākās aplēses par potenciāli bīstamo asteroīdu ļauj atviegloti uzelpot

"Mēs vēl neesam līdz nullei Turīnas skalā (to izmanto asteroīdu riska klasifikācijai). Taču ar katru jaunu novērojumu, visticamāk, tuvosimies šī asteroīda ierindošanai nulles riska kategorijā," vietnei "Space.com" skaidro šīs riska skalas izstrādātājs Ričards Binzels.

Vēl pirms dažām dienām parādījās virsraksti, ka sadursmes varbūtība kārtējo reizi paaugstināta un nu ir 3,1 procents jeb 1 pret 32. Līdz ar to šis asteroīds kļuva par visbīstamāko, kāds jebkad iekļauts NASA Zemei tuvo objektu pētījumu centra (CNEOS) sarakstā. Taču vien nepilnas diennakts laikā sadursmes varbūtība atkal pamatīgi samazināta, un nupat NASA to samazināja vēlreiz – līdz nieka 0,28 procentiem jeb 1 pret 360. Līdz ar to šis asteroīds nu Turīnas skalā ir ar riska faktoru 1, un pieredze rāda, ka visi šādi asteroīdi ar laiku "attopas" 0 riska kategorijā.