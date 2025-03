Apciemoja mūs reizi cilvēces vēsturē – astronoms nofotografē ļoti retu viešņu

Iesaukta par 2025. gada lielo komētu, C/2024 G3 (ATLAS) ziemeļu puslodē dzīvojošos neaplaimoja tik ļoti kā tos, kas uz dienvidiem no ekvatora. Te to varēja redzēt vien dažas dienas janvāra pirmajā pusē neilgi pirms saullēkta un zemu pie apvāršņa. Taču dienvidu puslodē šī komēta virs horizonta gozējās nakts laikā, uz brīdi pārspējot spožumā vairākas no planētām, ko varam saskatīt no Zemes ar neapbruņotu aci. Komētu lieliskos attēlos debesīs virs Čīles iemūžinājis astronoms Cēzars Brisenjo. Piemiņai, jo šī komēta mūs neapciemos turpmāko pusmiljonu gadu.