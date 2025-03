Kosmosa stacijas astronauts noķer veiksmīgu kadru ar milzīgu zibens stabu debesīs

Attēlu NASA nebija publiskojusi kādā labi pamanāmā veidā – ar pavadošo rakstu vai sociālajos tīklos, kā tas nereti notiek šādu lielisku kadru gadījumā. Taču fotogrāfs Frenkijs Lucena, kurš specializējas tieši iespaidīgu zibeņu un ar to saistīto parādību fotografēšanā, attēlu uzgāja NASA resursā "Gateway to Astronaut Photography of Earth", un šā gada 26. februārī to publicēja vietne "Spaceweather.com".