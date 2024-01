Aizvadītais gads kosmosa izpētē bija notikumiem bagāts. Pirmais pilnais darba gads Džeimsa Veba kosmosa teleskopam, Indija kļuva par ceturto valsti, kas sekmīgi piezemējusi zondi uz Mēness, ceļā uz Jupitera mēnešiem devusies desmit gadus lolotā Eiropas Kosmosa aģentūras zonde JUICE. "SpaceX" pirmo reizi izmēģina pasaulē lielāko raķeti, kā arī pirmo reizi NASA atved mājās paraugus no asteroīda. 2024. gads būs notikumiem tikpat bagāts.

Atpakaļ uz Mēness

Krievijas izgāšanās un Indijas triumfs iezīmē tikai pašu sākumu atjaunotajā interesē par Mēness apguvi. Indijas zonde un rovers bija pirmie cilvēku būvētie aparāti, kas sekmīgi piezemējušies tik tuvu Mēness dienvidpolam, reģionam, kas raisa īpašu interesi cerībā uz viegli pieejamu ūdens ledu. Arī Ķīna nolēmusi kaut ko paveikt pirmo reizi vēsturē. "Chang'e 6" misija lūkos atgādāt uz Zemi pirmos paraugus no Mēness tālās puses, kas vienmēr pavērsta prom no Zemes.

Japāņi vienmēr izcēlušies ar precizitāti, un arī Japānas kosmosa aģentūra JAXA tēmē tieši uz to. Zonde "Omotenashi" jau šobrīd atrodas Mēness orbītā, bet piezemēties mēģinās 19. janvārī. Kas to atšķirs no visām pārējām? Augstā precizitāte, jo japāņi mēģinās "Omotenashi" trāpīt mērķī ar ne vairāk kā 100 metru novirzi. Tik precīza piezemēšanās uz Mēness iepriekš nav veikta, tāpēc šī zonde jau iesaukta par "Mēness snaiperi".