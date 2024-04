Par to, ka Stounhendža celta, blokus izvietojot saskaņā ar saules ritējumu debesīs, senatnes pētniekiem nu ir maz šaubu. Ja vasaras saulgriežos saule aust tā, ka pirmie stari iespīd akmens apļa vidū, tad ziemas saulgriežos saule riet akmens apļa dienvidrietumos. Taču jau kopš 1960. gadiem ir vēl kāda hipotēze – daļa no šī ansambļa būvēta saskaņā arī ar mēness ciklu. Pagaidām gan neviens par to sistemātiski datus nav ievācis un analizējis. Un šāda izdevība arī nav tik bieži – vien reizi aptuveni 18 gados. Nu tā ir gandrīz klāt, un vairākas universitātes ASV, Apvienotajā Karalistē, kā arī Karaliskā Astronomijas biedrība to garām nelaidīs.