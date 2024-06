Izsmalcināta uzvedība, gaume un elegance, ass prāts, plašas zināšanas psiholoģijā un medicīnā, un salts, vērtējošs skatiens. Filmā "Jēru klusēšana" sera Entonija Hopkinsa atveidotais kanibāls un sērijveida slepkava Hanibāls Lekters ir viens no baisākajiem ļaundaru tēliem pasaules kino vēsturē. Kas ir viņa prototips?

Mēs, baltieši, varētu just tādu kā nelielu lepnumu par Hanibālu Lekteru, jo pēc autora ieceres viņš dzimis tepat kaimiņos, Lietuvā, 1933. gada 20. janvārī, piedzīvojis tur nacistu un padomju okupāciju. Hanibāla tēvs ir augstdzimis lietuvietis, bet māte ir no aristokrātiskas itāļu dzimtas – no tās arī nāk absolūti nelietuviskais zēna vārds "Hanibāls".