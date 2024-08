Kā atriebties sievai, kura tevi pametusi, paņēmusi līdzi bērnu un grasās šķirties? 1976. gadā Krievijas pilsētā Novosibirskā jauns lidotājs, vārdā Vladimirs Serkovs, nolēma aiziet no dzīves, nogalinot arī savu sievu, dēlu un sievas vecākus. Viņa plāns bija vienkāršs – "aizdzīt" no lidlauka lidmašīnu "An-2" jeb "kukuruzņiku" un ar to ietriekties daudzdzīvokļu mājā, kur dzīvoja viņa ģimene. Plāns izdevās daļēji – lidotājs gāja bojā, katastrofā cieta vairāki nevainīgi cilvēki, savukārt ģimene, kas bija slepkavas tiešais mērķis, laimīgā kārtā necieta.