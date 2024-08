Necaurskatāma migla

Vēl pēc pusstundas Igaunijas un Somijas robežsargi saņēma trauksmes signālu. Tūdaļ jūrā arī izgāja robežsardzes laivas. Divas no Tallinas un pa vienai no Paldisku ostas uz rietumiem no Tallinas un no Prangli salas uz austrumiem no tās. Papildus motorlaivām meklēt pazudušo "Junkers" izlidoja arī Igaunijas Aizsardzības spēku lidmašīna.