Īsi pirms PSRS sabrukuma padomju armija Papes poligonā netālu no Liepājas , iespējams, nolaidības dēļ, jūrā izgāza vairākus tūkstošus kilogramu baltā fosfora. Ķīmiski aktīvā viela, kuru pludmalē var viegli sajaukt ar dzintara gabaliņiem, pirms vairāk nekā 30 gadiem radīja smagas apdegumu traumas vairākiem desmitiem liepājnieku un pilsētas viesu. Kā noskaidroja "Delfi", fosfors, kuru dēvē arī par "viltus dzintaru", Liepājas pludmalēs ir atrodams joprojām.

1990. gada 14. janvāris, Liepājas teātrī bērni skatās izrādi "Smaragda pilsētas burvis". "Es tobrīd biju uz skatuves, spēlēju savu lomu, kad ievēroju ka zālē kaut kas notiek. Atskanēja trauksmaini bērnu kliedzieni, un es no skatuves redzēju, ka zālē kaut kas ir aizdedzies. Izrādās, tas bija fosfors viena zēna kabatā. Fosfors nedeg ar parastu liesmu, bet drīzāk kā autogēns. Uguns ir šņācoša, ar virzienu kā lodlampai. Es nolēcu no skatuves, pieskrēju pie zēna un ar rokām izrāvu no viņa kabatas degošo fosforu. Paldies Dievam, aizdegšanos izdevās likvidēt," portālam "Delfi" stāsta bijušais Liepājas teātra aktieris Varis Pēča.