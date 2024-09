Oršas kauja ir daļa no viduslaiku militārajiem konfliktiem, kas pazīstami kā Lietuvas–Maskavijas kari. Pēc tam, kad 1480. gadā Maskavas lielkņaziste jeb Maskavija atbrīvojās no Zelta ordas hanu pakļautības, tā lēnām, bet neatlaidīgi sāka ekspansiju uz rietumiem, pakļaujot vairākas kņazistes. Pēc 1500. gada sakāves Dorogobužas kaujā Lietuva faktiski zaudēja trešdaļu no savas teritorijas. Pareizticīgo lielkungi Dņepras austrumu pusē sāka pāriet Maskavas pusē un zvērēt uzticību Maskavas lielkņazam.