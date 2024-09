"Jo vairāk mēs par Stounhendžu uzzinām, jo dīvaināk viss kļūst," izdevumam "The Guardian" saka Londonas Universitātes koledžas Arheoloģijas institūta ģeologs Roberts Iksers. Stounhendža ir viena no vislabāk zināmajām un arī ļoti daudz pētītajām senajām struktūrām. Tomēr tā aizvien mulsina un jauc prātus. Vien nesen paziņots, ka Altāra akmens izcelsme beidzot noskaidrota, bet mēnesi vēlāk jautājums atkal skaitās neatbildēts. Jauni pierādījumi liecina, ka tas tomēr nav no Orknejas.