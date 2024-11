Šo to var saprast no konteksta. Pozas atklāj, vai notikušais pārsteidzis cilvēku nesagatavotu. Daži izskatās mierīgi, kā miegā. Daži turpretī skaidri apzinās šausminošās beigas, kas pienāks vien acumirkļus vēlāk, un ir pacēluši rokas, kā aizsargājoties no virsū krītoša priekšmeta. Nudien, daļu cilvēku, kā spriež arheologi, nospieda brūkošas ēku sienas. Kas bija šie cilvēki – vai bija nabadzīgi, vai piederēja turīgākajam iedzīvotāju slānim? Ar ko nodarbojās? To visu var mēģināt apjaust pēc pašas ēkas un apkārt atrasto priekšmetu paliekām. Šie atlējumi mudināja spriest arī par cilvēku savstarpējām attiecībām. Vai tēls, kas tur rokās bērnu, ir viņa māte? Kas gan cits, ja ne māte, pēdējos dzīves brīžos varētu sniegt mierinājumu mazai dzīvībai, ko tūlīt izdzēsīs karstu pelnu lavīna? Taču izrādās, ka konteksts reizēm var maldināt.