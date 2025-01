Leonardo da Vinči skices nemaldināja – zem Sforcu pils tiešām uziet slepenus tuneļus

Nocietinātas pils būve šajā vietā sākotnēji veikta pēc Galeaco Otrā Viskonti rīkojuma laikā no 1358. līdz 1370. gadam. Viņa pēcteči Džans Galeaco, Džovanni Marija un Filipo Marija Viskonti to laika gaitā paplašināja. Taču šo Viskonti dzimtas rezidenci 1447. gadā nopostīja. Dažus gadus vēlāk, 1450. gadā, Frančesko Sforca uzdeva pili rekonstruēt un padarīja to par savu galveno rezidenci. No viņa vārda arī cēlies pils mūsdienās lietotais nosaukums.