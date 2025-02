Vezuva izvirdumā sadegušie Herkulānas manuskripti sāk atklāt savus noslēpumus

Ko no tāda pārogļota papirusa vīstokļa var saprast? No malas izskatās nevis kā kāda senā filozofa darbs, bet vienkārši apdedzis sprungulis. Taču 21. gadsimtā gandrīz viss ir iespējams. Arī digitāli atritināt vaļā un atšifrēt Vezuva vulkāna izvirduma laikā pirms gandrīz 2000 gadiem sadegušos tekstus.

"Mums iepriekš nebija pārliecības, ka ir kāda pietiekami droša un reizē efektīva metode, lai izdabūtu no šiem manuskriptiem informāciju," raidorganizācijai CNN stāsta Oksfordas Universitātes Bodlija bibliotēkā par seno tekstu saglabāšanu atbildīgā Nikola Gilroja. Šajā bibliotēkā glabājas vairāki no Vezuma izvirdumā bojātajiem tekstiem.

Pateicoties mūsdienu neinvazīvām izpētes metodēm, tas kļuvis iespējams. Gilrojas komanda vienu no vīstokļiem izņēma no uzglabāšanas un nodeva pētnieku rīcībā. "Diamond Light Source" sinhrotronā – elektronu paātrinātājā – iespējams caurskatīt sadegušo tekstu ar izšķirtspēju līdz pat milimetra tūkstošdaļām, un pēc tam rekonstruēt trīsdimensionālu digitālo dvīni, ar kuru pēc tam var manipulēt pēc sirds patikas. Caurskatīt slāni pēc slāņa un mēģināt izdabūt ārā no tā kādu derīgu informāciju. Tā ir tikai puse no darba. Karsto pelnu ietekmē bojātie teksti nav salasāmi ar neapbruņotu aci, tāpēc tiek izmantoti mākslīgā intelekta rīki, lai atšķirtu, kas ir papiruss, bet kas – tintes paliekas.