Pēdējo reizi ko tik karalisku atrada pirms 100 gadiem – kapenes Ēģiptē iepriecina arheologus

Tutmoss II bija pēdējais no Senās Ēģiptes valdnieku 18. dinastijas, kura kapenes vēl nebija uzietas. Britu-ēģiptiešu zinātnieku komanda 2022. gadā tās uzgāja uz rietumiem no Valdnieku ielejas. Paša Tutmosa II mumificētais ķermenis tur nebija – viņa mūmiju uzgāja jau 19. gadsimtā. Jaunatklātās kapenes bija gandrīz tukšas. "To saturs bija aizvākts, bet kapenes nebija izlaupītas," vietnei "Live Science" e-pastā skaidro Kembridžas Universitātes eģiptologs Pīrss Literlends, kurš bija viens no kapeņu atradējiem. Arheologi atraduši liecības, ka kapenes īsi pēc Tutmosa II apbedīšanas applūdušas, tāpēc arī gan pats faraona ķermenis, gan vērtslietas pārvietotas.