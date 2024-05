Valstī dzīvo apmēram pusmiljons iedzīvotāju, bet ik gadu to apmeklē vairāk nekā miljons tūristu, un Maldīvijas galvaspilsēta Male ar 200 000 iedzīvotājiem ir viena no visblīvāk apdzīvotajām pilsētām pasaulē. Lai cīnītos gan ar pārapdzīvotības radītajām problēmām, gan jūras apdraudējumu, Maldīvijas valdība ir ķērusies pie paņēmiena, ko izmanto daudzas piejūras valstis visā pasaulē: izmantojot no okeāna vai jūras izsmeltās smiltis, veido jaunas salas, paaugstina esošās un paplašina to platību. Uz šo ideju skeptiski skatās gan vietējie iedzīvotāji, gan ekologi, paredzot citu katastrofu.