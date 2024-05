NOAA prognozes gaidāmajai viesuļvētru sezonai vēl nekad nav bijušas tik skaudras. Pārvalde, kas ar savu vērtējumu tipiski nāk klajā maijā, prognozē, ka šogad no 17 līdz pat 25 vētrām būs gana stipras, lai izpelnītos pašas savu vārdu. Tipiski vārdus piešķir tiem tropiskajiem cikloniem, kuru vēja ātrums noteiktu laika periodu pārsniedz 63 kilometrus stundā jeb 17,5 metrus sekundē. Dati par laika posmu no 1991. līdz 2020. gadam liecina, ka vidēji sezonā NOAA prognozēja 14 šādas viesuļvētras. Vēl no astoņām līdz pat 13 vētrām NOAA ieskatā sasniegs viesuļvētras spēku. Lai tropiskais ciklons tiktu klasificēts kā 1. kategorijas viesuļvētra, vēja ātrumam stabili jābūt robežās no 118 līdz 153 kilometriem stundā jeb no apmēram 33 līdz 43 metriem sekundē. Tāpat NOAA brīdina, ka no četrām līdz septiņām šīm viesuļvētrām var nebūt vis tikai pirmās kategorijas stihijas, bet jau augstāko kategoriju viesuļvētras.