Adelaidas Universitātes zinātnieki ir nākuši pie secinājuma , ka iemesls šīs krāsas retumam ir tas, ka dabā faktiski nepastāv tīri zilais pigments. Augi šo krāsu iegūst, miksējot citus pigmentus, kā to dara gleznotāji. Tam visbiežāk izmantoti sarkanie pigmenti jeb antocianīni, kuru intensitāti nosaka skābuma līmenis.

Savukārt, ja augam ir zilas lapas, tas atstaro visaugstākās enerģijas gaismu un līdz ar to tam jāizmanto tikai sliktākas kvalitātes gaisma, kas galu galā ierobežo tā augšanu. Nav laba stratēģija, tāpēc lielākā daļa augu no zilās krāsas izvairās, to atstājot sev.