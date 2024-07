Zemūdens nirēji kopā ar zvejniekiem veikuši talku Rīgas jūras līcī, izceļot no jūras sen pamestus zvejnieku tīklus, kas rada draudus kuģošanas drošībai un turpina "ķert" zivis. Tās iet bojā, iepinušās šajos aizmirstajos tīklos, informē zemūdens niršanas klubs "Daivings".

Šoreiz no līča izcelts "spoku tīkls", kas atradās 20 metru dziļumā un aptuveni piecu kilometru attālumā no krasta, pretī Kalngales pludmalei. Tīkla izcelšanas darbos tika izmantotas piecas bojas, un no jūras dibena izcelto tīklu, pludiņu un enkuru kopējais svars ir aptuveni trīs tonnas.