Neapšaubāmi, ziloņi ir vieni no inteliģentākajiem dzīvniekiem . Viss pie viņiem ir cieņu un apbrīnu izraisošs – izskats, komunikācijas spējas, spēks un izturība. Un vēl leģendas un ticējumi, kas tos apvij un kas, diemžēl, ir bijuši par iemeslu šo apbrīnojamo dzīvnieku izkaušanai.

Viena no šādām leģendām ir par kādu mistisku vietu, kur mūža nogalē dodas ziloņi, kas sajutuši tuvojamies pēdējo stundiņu, lai tur nomirtu, prom no citu acīm. Kā jau lielākā daļa mītu, arī šis ir radis atbalsi popkultūrā – atceraties epizodi no multiplikācijas filmas "Karalis Lauva", kurā mazais lauvēns Simba ar draudzeni nejauši ieklīst vietā, kas pilna ar milzīgiem ziloņu skeletiem?