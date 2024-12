2015. un 2016. gadā pludmales no Aļaskas līdz pat Kalifornijai vietumis bija kā nosētas ar tievknābja kairu (Uria aalge) līķiem. Vašingtonas Universitātes pētnieku grupa viena gada laikā dokumentēja 62 tūkstošus mirušu šīs sugas putnu. Dažos apgabalos atrasto līķu skaits bija pat 1000 reižu lielāks nekā tipiski. Taču patiesie krīzes apmēri acu skatam vienalga palika apsplēpti. Līdz tos atklāja nesen veikts pētījums, kas izmantoja desmitgadēm ilgi vāktus datus par šo putnu koloniju.

Laika posmā no 2014. līdz 2016. gadam Aļaskas līča tievknābja kairu populācija saruka par 50%, bet Beringa jūrā mītošo kairu skaits – par 75%. "Mēs sapratām, ka šī ir milzīga apmēra, bezprecedenta izmiršana. Taču nezinājām precīzi – cik nopietna ir situācija," paziņojumā medijiem stāsta Hetere Rennera, ASV Zivju un savvaļas dzīvnieku dienesta pētniece, kas ir jaunā darba vadošā autore.

Kas vainīgs pie tievknābja kairu nāves? Okeāna ūdeņu anomālā sasilšana laika posmā no 2013. līdz 2015. gadam, ko dēvēja par "The Blob". Plašas siltu ūdeņu masas ieplūda Aļaskas piekrastes ūdeņos, paaugstinot to temperatūru par aptuveni četriem grādiem pēc Celsija. Barības ķēdes paša pamata – fitoplanktona jeb augu planktona – krājumi būtiski saruka, tādējādi ietekmējot visus nākamos barības ķēdes posmus līdz pat sīkzivīm, kas ir kairu galvenā maltīte.