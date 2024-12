Pasaulē lielākā aisberga tituls, gluži kā boksa čempionu jostas, pie viena īpašnieka nedzīvo mūžīgi. Pēdējo gadu laikā lielākā gods pienācies vairākiem aisbergiem. 2017. gadā par lielāko aisbergu pasaulē kļuva A68, kad tas atšķēlās no Larsena C šelfa ledāja Antarktīdas pussalā. 5800 kvadrātkilometrus liels, tas gandrīz divtik pārsniedza Luksemburgas platību. 2021. gadā jau tas bija sadalījies mazos gabalos, un tā gada maijā par lielāko pasaulē tika kronēts A76, kas atšķēlās no Filhnera-Ronnes šelfa ledāja un aizņēma aptuveni 4300 kvadrātkilometrus lielu platību. Arī tas sadalījās, un veterāns A23 atguva savu titulu. Vēsturē lielākais fiksētais aisbergs ir B15 – tas 2000. gadā atdalījās no Rosa šelfa ledāja. 11 tūkstošus kvadrātkilometru ledus blāķis tādējādi bija lielāks par Jamaiku.