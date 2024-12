Pētnieki Gregs Brīds un Pīters Korkerons vietnē "The Conversation" izklāstījuši nesena pētījuma rezultātus, kurā secināts – dienvidu gludvaļi (Eubalaena australis), ja vien tos kāds nenogalina, var pilnīgi droši nodzīvot ilgāk par 100 gadiem. Aptuveni 10 procenti no populācijas var sasniegt 130 gadu vecumu, bet atsevišķi ilgdzīvotāji var "izvilkt" vēl dažus gadu desmitus un sasniegt 150 gadu slieksni. Tas ir gandrīz divtik ilgāk nekā iepriekš lēstais maksimālais mūža ilgums – aptuveni 70, maksimums 80 gadi.

Kā pētnieki to noskaidroja? Pīters Kokerons laika posmā no 2011. līdz 2019. gadam vadīja ASV Nacionālās Okeānu un atmosfēras pārvaldes lielo vaļu izpētes programmu, bet pēc tam darbojās Jaunanglijas Akvārijā, koncentrējoties tieši uz gludvaļu izpēti. Šie aprēķini par dienvidu gludvaļu dzīvildzi ir tapuši, pētot gadu desmitu laikā uzņemtu fotogrāfiju arhīvu. Lajiem valis ir valis – kas tad tos var atšķirt? Labi ja kašalotu no kuprvaļa atšķirs. Taču zinātāji ir uztrenējuši "aci" un prot pamanīt dažādas nianses vienas sugas vaļu astes spurās un citviet uz ķermeņa, kas unikālas katram atsevišķam dzīvniekam un neatkārtojas. Tā pēc fotogrāfijām var noteikt, kurās redzami vieni un tie paši vaļi dažādās vietās un laikā. Nesen līdzīga metode palīdzēja atklāt stāstu par kāda kuprvaļa grandiozo pasaules apceļošanas tūri, par ko vairāk var lasīt rakstā "Valis-pasaules pilsonis pārsteidz pat pieredzējušus pētniekus".