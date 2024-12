Vispirms neliels ekskurss vēsturē: kā žurkas nonākušas Eiropā un tālāk arī Amerikā? Brūnajai žurkai ar latīnisko nosaukumu 'Rattus norvegicus' nav pilnīgi nekādas saistības ar Norvēģiju. Skaidri nav zināms, kāpēc dzīvniekam tāds piešķirts, bet viena no versijām saka: Anglijā žurkas ieceļoja ar norvēģu tirgotāju kuģiem. Brūnās žurkas dzimtene ir Mongolija un Ķīnas ziemeļi. "Žurkas ir cēlušās Vidusāzijā, sākotnēji dzīvojot savvaļas populācijā, kas nebija saistīta ar cilvēkiem," stāsta Tatjana Zorenko. "Viņas tur dzīvoja kā slazdā – no vienas puses jūra, no otras tropu meži, no trešās – ledāji. Kad ledāji atkāpās, žurkām pavērās ceļš uz ziemeļiem, bet pa 13 tūkstošiem gadu viņas sasniedza tikai Aizbaikālu, pārvietošanās notika ļoti lēni."