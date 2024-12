Tas izceļas pat kadros, kas uzņemti no Zemes orbītas. Krāsa uz apkārtējā fona gluži kā no zinātniskās fantastikas filmām. Tas nav "fotošops", un tās nav arī ziedošas aļģes. Javas salā aktīva vulkāna krāterī esošais ezers ir lielākais skābes ezers uz planētas, turklāt tā krastos aizvien notiek intensīva saimnieciskā darbība. Skaisti tūristiem, kas uz to palūkojas pa gabalu, bet potenciāli sagandēta veselība uz mūžu tiem, kas strādā pie šī ezera. Taču neticamā kārtā pat šajā ezerā kaut kas dzīvo.