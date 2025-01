"Šogad mēs vēlamies izcelt dzīvotni, kas, no vienas puses, nošķir dažādas ekosistēmas un nodrošina pāreju starp tām, no otras puses – savieno, veidojot tīklojumu, kurā sugas var pārvietoties un tā nodrošināt savu turpināšanos. Mala ir vieta, kuru mēs, iespējams, pat neievērojam, taču tai ir liela nozīme arī līdzās esošo ekosistēmu pastāvēšanā. Mēs aicinām ieskatīties ainavā, ieraudzīt malas un tās novērtēt, kā arī cieņpilni apsaimniekot un, ja nepieciešams, atjaunot," saka botāniķe un LDF padomes locekle Rūta Sniedze-Kretalova.

Malās jeb ekotonos pārklājas īpašības no ekosistēmām, kuras mala savieno, kā arī tiem piemīt unikālas iezīmes, kas nav novērojamas nevienā no blakus esošajām dzīvotnēm, tāpēc malas izmanto daudzas dažādas sugas. Tajās ir liela bioloģiskā daudzveidība.

Dažām sugām malas ir mājvietas, citas to izmanto kā patvērumu, vēl citām tās ir barošanās vieta. Laukmalās, kur mazāk tiek lietoti augu aizsardzības līdzekļi, varam atrast krāšņās lauku nezāles – magones, rudzupuķes, tīruma zilaušus. Grāvmalās, kurās ir avoksnāji, mēdz augt bezdelīgactiņas un parastās kreimules. Malas piesaista apputeksnētājus, savukārt tie – putnus, tā veidojot ļoti aktīvu zonu, kura pozitīvi ietekmē arī līdzās esošās dzīvotnes. Malas ir īpaši nozīmīgas tiem dzīvniekiem, kuriem dzīves laikā ir nepieciešamas dažādas dzīvotnes, piemēram, ir putni, kuriem olu dēšanai vajag mitrāku vietu, bet barības meklēšanai sausu.

Mūsdienās malas ir kļuvušas par vienu no retajām dzīvotnēm, kur notiek nejauša sugu pārvietošanās ainavā – tās darbojas kā sugu migrācijas koridori, pa kuriem dažādi organismi var pārvietoties, lai varētu izplatīties teritorijās un sastapties ar savas sugas īpatņiem ārpus "dzimtās" teritorijas. Šī malu funkcija kļūst arvien nozīmīgāka, jo mūsdienu ainavai raksturīga arvien lielāka fragmentācija, līdz ar to sugu pārvietošanās ir apgrūtināta, kas rada riskus to noturībai. Tāpat malas ir augu sēklu izplatīšanās ceļi, kas arī ir nozīmīgs faktors bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Malas arī darbojas kā zonas, kas var kontrolēt piesārņojumu, piemēram, aizturēt lauksaimniecības radītā piesārņojuma nokļūšanu mežā.