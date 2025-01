Strādājot stindzinošā mīnus 35 grādu salā Antarktīdā, vairāku Eiropas valstu zinātnieku grupai izdevies iegūt līdz šim senākā ledus paraugus. Urbums veikts 40 kilometru attālumā no tuvākās zinātniskās stacijas – viss nepieciešamais gan urbšanai, gan pagaidu apmetnes ierīkošanai bija turp jānogādā ar specializētajiem transportlīdzekļiem. Urbuma vieta "Little Dome C" atrodas 3,2 kilometrus virs jūras līmeņa. Lielāko daļu veido biezs ledus slānis. Urbumi šeit veikti arī iepriekš, bet jaunākais – 2022. gadā Eiropas projektā ar nosaukumu "Beyond EPICA – Oldest Ice". Kā jau var noprast pēc nosaukuma, mērķis bija iegūt senākā neskartā ledus paraugus.