Varētu iet bojā daudzi tūkstoši – "megabergs" uzņēmis kursu uz roņu un pingvīnu patvērumu

Aisbergs A23a ir ne tikai šobrīd pasaulē lielākais, bet arī vecākais. Tas atdalījās no Filhnera-Ronnes šelfa ledāja Antarktīdā 1986. gadā. Kā tas "izdzīvojis" līdz mūsdienām? Parasti šādi neskaitāmas tonnas smagie ledus milži dažu gadu laikā nonāk siltākos ūdeņos uz ziemeļiem, kur strauji sadalās. A23 tik ilgi izturējis, jo 30 gadus pavadīja "uzsēdies" uz gultnes Vedela jūras aukstajos ūdeņos. Vien 2020. gadā tas sakustējās un atkal sāka virzību uz ziemeļiem.

Lēnām, lēnām, veicot ne vairāk kā četrus piecus kilometrus dienā, tas "plostoja" tālāk, līdz šā gada augustā "iestrēga" virpulī pie Dienvidorkniju salām. Tur vairākus mēnešus milzīgais aisbergs grieza ļoti lēnu valsi uz vietas, ik dienu pagriežoties par kādiem 15 grādiem. Taču decembrī tas no šī virpuļa izrāvās un devās tālāk, uzņemot kursu uz Dienviddžordžijas salu.

Iepriekš tas bija gandrīz 4000 kvadrātkilometru platībā, bet nu, aisbergam kūstot un no malām atdaloties prāviem ledus gabaliem, tā platība sarukusi līdz 3500 kvadrātkilometriem. Proti, tā platība ir aptuveni tikpat liela kā visai Dienviddžordžijas salai.

Arī zvejniekiem, kas darbojas Dienviddžordžijas salas ūdeņos, jābūt nemitīgi modriem. Kompānijas "Argos Froyanes" pārstāvis Endrjū Ņūmens skaidro, ka vēl šodien tur jāuzmanās no A76 atliekām. "Tie var būt izmērā no darbagalda līdz pat vairākiem Vemblija stadioniem. Katru nakti ieslēdzam prožektorus, lai pārskatītu jūru – ledus kalni var uzrasties no nekurienes," stāsta Ņūmens.