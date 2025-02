Trīs olimpiskā standarta peldbaseini – tik daudz ūdens katru sekundi rodas, kūstot ledājiem. Nupat publicēts līdz šim viens no vērienīgākajiem globālajiem pētījumiem par pasaules ledāju kušanas dinamiku 21. gadsimtā, un tendences ir gaužām sliktas, vēsta "Live Science".

Simtiem dažādas datu kopas, iegūtas ar atšķirīgām metodēm un atšķirīgiem sensoriem, ir vērtīgs informācijas krājums, taču tie savstarpēji jāsavieto. "Mums ir lērums datu no satelītiem par ledāju augstuma un masas izmaiņām pēdējo 20 gadu laikā. Kaut visi dati liecināja par ledāju kušanu, precīzi rādītāji no sensora uz sensoru atšķirās. Mums tie visi bija jākonvertē vienā formātā," vietnei "Live Science" skaidro pētījuma vadošais autors no Cīrihes Universitātes, Maikls Zemps.