Čehijā bebri atrisina dārgu birokrātisku ķildu. Kur vēl tie darījuši labu?

Gada sākumā ziņu lentes visā plašajā pasaulē caurskrēja vēsts par kādu bebru saimi Čehijā, kas uzbūvējusi dambi bijušā poligona vietā, kur vietējās varas iestādes jau gadiem bija to plānojušas, tomēr nebija īstenojušas. Armija un Vltavas upes baseina pārvalde ķīvējās par zemes īpašumtiesībām, un projekts iestrēga. Bebriem birokrātijas līkloči nav saistoši, tāpēc tie nevienam atļauju neprasīja un ātri vien savu būvprojektu īstenoja, ietaupot valstij 30 miljonus kronu.

Tomēr tā nebūt nav vienīgā reize, kad bebru brigādes ieradusies tieši īstajā laikā un vietā, lai palīdzētu cilvēkiem pieņemt lēmumus un ietaupīt naudu. Cits zīmīgs gadījums, kurā bebri atbrīvoja cilvēkus no birokrātiskā sloga un ietaupīja nodokļu maksātāju naudu, noticis Vinceras pilsētā Vācijā.

Vincere ilgu laiku bija cietusi no plūdiem, kas gadu no gada atkārtojās. Īpaši smagi pilsētai klājās 2013. gadā. Lai to novērstu, pilsētas galvas nolēma būvēt aizsprostu ūdenstecē, kas plūda caur Bavārijas mazpilsētu. Nebija vēl ķērušies pie darbiem, kad mežiņā pie ūdens apmetās bebru saime. Būvējot aizsprostus meža strautos, dzīvnieki tik efektīvi palēnināja ūdens plūsmu, ka pilsētai vairs nevajadzēja tērēties sarežģītiem inženiertehniskajiem risinājumiem.