Kas tev ir dažas sekundes "paklabināšana" pa taustiņiem un šķietami vienkāršs, īss jautājums kādam no lielo valodas modeļu sarunu botiem, tas otrā – skaitļošanas – pusē ir ļoti prasīgs, ēdelīgs process. Mākslīgajam intelektam (MI) ir ļoti liela apetīte, un tāpēc "Open AI", " Google ", " Meta ", " Amazon ", "Open AI", " Microsoft " un citi tehnoloģiju milži plāno to apmierināt ar kodolenerģiju. Pirmie soļi jau sperti, un līgums ar "Microsoft" paredz atkal iedarbināt kodolspēkstaciju, kur 70. gadu beigās notika līdz šim nopietnākā kodolavārija ASV teritorijā.

Datu centri ir rijīgi

"Algoritmi, kas darbina jebkuru ģeneratīvo MI modeli, ir fundamentāli ļoti, ļoti atšķirīgi no tiem, kas darbina tradicionālo "Google" meklētāju," tehnoloģiju portālam " Wired " skaidroja Vašingtonas Universitātes datorzinātnieks Sajads Mozeni. Ģeneratīvā MI darbināšana no skaitļošanas resursu viedokļa ir 100 vai pat 1000 reižu ietilpīgāks process. Un tas ir par lietošanu. Šie MI modeļi pirms tam ir jāizstrādā un jāapmāca. Tas prasa jaudīgus superdatorus un vēl vairāk enerģijas.

Aplēses par enerģijas patēriņu variē. Ilgtermiņa prognozes, saprotams, nevar būt ļoti precīzas, jo īpaši dinamiskajā tehnoloģiju nozarē, kur pēkšņi izrāvieni kādā jomā ir gandrīz vai norma, bet vienlaikus grūti paredzami. Vai daudzi no mums paredzēja to MI čatbotu lietojuma vilni, kas sabiedrībai vēlās pāri pēc "ChatGPT" publiskas pieejamības 2022. gada nogalē? Taču nozares spēlētāji lēš, ka līdz 2030. gadam MI sistēmu darbināšana "apēdīs" 3,5% no globālā elektroenerģijas patēriņa jeb divtik daudz, cik gadā patērē visa Francija.