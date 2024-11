Mūsu mājas dators ne vienmēr atbilst prasībām, kuras mūsdienu datorspēles izvirza "dzelžiem". Un pat tad, ja spēli tomēr izdosies palaist, grafikas kvalitāte un citas spēles iestatījumu iespējas var būt tālu no gaidītā. Šo problēmu varētu atrisināt, iegādājoties jaunu datoru, bet ko darīt, ja – dažādu iemeslu dēļ – šobrīd tam nav līdzekļu?

Nav vērts krist izmisumā pirms laika. Pirmkārt, kāpēc atteikt sev to, ko ļoti vēlaties darīt? Otrkārt, ir risinājums, kas neprasa lielus izdevumus. Dažos gadījumos var pat vispār neko nepirkt, protams, izņemot pašu spēli. Par to gan būs jāsamaksā.

Tas radīja zināmu apjukumu spēļu tirgus dalībnieku vidū, jo tirgū ienāca nopietns konkurents, kas ar savu pakalpojumu varēja būtiski ietekmēt no videospēļu pārdošanas gūtās peļņas sadalījumu. Lai to nepieļautu, tādi tehnoloģiju giganti kā "Microsoft" un "Nvidia" trauca izstrādāt savas mākoņspēļu alternatīvas. Rezultātā spēļu tirgū parādījās pietiekami daudz pakalpojumu, kas visi ļāva vienu un to pašu – baudīt videospēles bez jaudīga datora vai konsoles.