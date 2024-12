Brāļi Andrejs un Ernests Kļaviņi pirms apmēram diviem gadiem izveidoja videospēli "The Case of the Golden Idol", kas iekaroja videospēļu tirgu starptautiskā līmenī. Spēle bija ārkārtīgi veiksmīga un saņēma gūzmu pozitīvu atsauksmju. Lai arī pasaules līmenī brāļu Kļaviņu detektīvspēli tur godā un cieņā, Latvijā viņu radītais turpina būt "apslēptais dārgums". Pirms dažiem mēnešiem iznāca arī otra viņu radītā spēle – "Rise of the Golden Idol". Tomēr... "Kopš tā iznāca, jau ir pārdoti gandrīz 50 000 spēles vienību, Latvijā – vien 44 kopijas," atzīst Andrejs. Kāpēc tā, un kas ir brāļu panākumu atslēga ceļā uz starptautisku atzinību? Par to stāsta viņi paši!

Kas šajās videospēlēs tik īpašs, un par ko tās vispār ir?

Kļaviņu radītajās videospēlēs tu vari iejusties detektīva lomā un šķetināt mistērijas. Jaunās daļas "The Rise of the Golden Idol" darbība notiek 1970. gados, un tajā ir 20 sarežģīti scenāriji, kuros spēlētājiem ir jāizpēta nozieguma vietas, apkopojot pavedienus un atklājot patiesību aiz katra dīvainā incidenta. Abas spēles iekļaujas "indie" kategorijā, citiem vārdiem, ir neatkarīgo izstrādātāju kategorijas spēles, kas nozīmē, ka budžets spēles izveidei nav grandiozs.

Vēlme radīt savu videospēli viņiem ir jau no bērnības – abi uzauga, spēlējot spēles. Ideja par to, ka varētu radīt kaut ko interaktīvu, likās ļoti vilinoša. Un arī interesanta. Bet praktiski tam izdevās pieķerties ap kādu 2008. gadu. Andrejs, piemēram, sāka ar savulaik ārkārtīgi populāro portālu "Draugiem.lv". "Sāku tur veidot spēles projektu, kas viņus gan neapmierināja, bet vismaz piedāvāja darbu – pārvaldīt citus spēļu projektus. Pēc gada aizgāju no "Draugiem", pēc Ernesta iniciatīvas nodibināju spēļu studiju – motivators bija tieši iespēja pelnīt, taisīt spēles tiešsaistē. Tobrīd tas vēl bija kaut kas jauns." Iepriekš viņi bija iedvesmojušies no citiem veiksmīgiem projektiem Latvijā, tāpēc saprata, ka tas ir iespējams – vari uztaisīt kaut ko mākslinieciski interesantu, kam ir potenciāls būt arī komerciāli veiksmīgam.

Pats sākums, protams, tik gluds vis nebija arī pirmajai spēlei "The Case of the Golden Idol". Brāļi stāsta, ka neveicās ar mārketingu, bet, kad atrada izdevēju, bija cerība, ka projekts būs salīdzinoši veiksmīgs. "Vienā brīdī viss jau likās bezcerīgi..." atzīst Andrejs. Tas, ka videospēļu tirgus ir starptautisks, var gan palīdzēt, gan traucēt.

