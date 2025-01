Vai visi boti ir slikti? Par to raidījumā " Zinātne vai muļķības ", kur iztaujājām ekspertus par tā dēvēto mirušā interneta teoriju jeb internetu, kur vairumu satura rada boti, ne cilvēki, noliedzoši izsakās kiberdrošības speciālists un uzņēmuma "Possible Security" vadītājs Kirils Solovjovs.

Daudz dažādu lietu mums atvieglo dzīvi ikdienā. Kaut vai iespēja ieprogrammēt veļasmašīnu, lai tā sāk mazgāšanas ciklu noteiktā diennakts laikā, kad elektrības cena biržā ierasti ir zemāka vai arī tā, lai drēbes būtu izmazgājušās tieši brīdī, kad atgriezies mājās no darba. "Lūk, internetā tas pats. Man ir desmitiem dažādu robotu, kas kalpo man un nevienam pāri nedara," stāsta eksperts.

Vai tīmeklis tiešām ir miris? Kibedrošības eksperts un uzņēmuma "Possible Security" vadītājs Kirils Solovjovs par šo ideju uzzinājis un vairāk palasījis vien tad, kad uzaicināts uz šo raidījumu. "Nonācu pie secinājuma – līdzīgi kā ar daudzām lietām, par spīti tam, ka šī teorija ir radīta pilnīgi nepamatoti, realitātē daudz kas atbilst īstenībai pie noteiktām definīcijām un nosacījumiem."

Kā daudzas sazvērestības teorijas, arī šī sākās slēgtos forumos vai nu kā mērķtiecīgi veidots vēstījums, vai kā joks, un ar laiku "aizgāja tautās". Vai tai ir pamatojums? "Viennozīmīgi – ir," uzskata Solovjovs. Taču tā gluži nav teorija šī vārda tiešā nozīmē. "Jau pats termins "mirušā interneta teorija" parāda, ka tas nav zinātnisks termins. Tā runā par tīmekli, nevis par internetu," bilst eksperts. Lai būtu vieglāk nošķirt šīs nianses, Solovjovs vienkāršoti ieskicē – tīmeklis ir viss, ko varam izdarīt savā interneta pārlūkā no datora vai no telefona. Internets ir viss pārējais, kas notiek ārpus pārlūka.

"Es pieņemu, ka šajā teorijā tiek runāts par mirušo tīmekli. Par to es ļoti satraucos, un šī ideja ir pamatota ar nosacījumu, ka runājam par publisko tīmekli. Cilvēku radīts saturs ir pārgājis uz dziļo tīmekli. No kāda 2002. gada līdz 2016. gadam rakstīju blogu, kas nu ir slēgts. Es to vairs nerakstu. Citi cilvēki arī rakstīja brīvā apritē tīmeklī. Nu šis saturs ir pārgājis uz dziļo tīmekli. Cilvēki publicē lietas "Instagram", "Facebook", X, "TikTok". Tīmeklī, kas ir publiski un atvērti pieejams, – man nav datu, bet esmu gatavs derēt, – vairāk nekā puse ir automātiski ģenerēts saturs."