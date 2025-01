Pirkt šādu aparātu, lai paspēlētu jaunākās datorspēles , nebūs gluži prāta darbs. Šis dators paredzēts un optimizēts tādiem skaitļošanas uzdevumiem, ar kuriem ikdienā jāstrādā zinātniekiem, darbinot dažādus sarežģītus modeļus. Videokaršu izstrādātājs "Nvidia " – viena no šobrīd vērtīgākajām kompānijām pasaulē – otrdien tehnoloģiju konferencē CES 2025 Lasvegasā izziņoja "Project Digits", solot superskaitļošanu par pieejamu cenu.

Līdz šim, ja vajadzēja tikt pie šādām skaitļošanas jaudām, neatlika nekas cits, kā vien izmantot lielo skaitļošanas centru pakalpojumus. Taču nu "Nvidia", kas primāri vairumam cilvēku saistās ar dominanci videokaršu tirgū, sola 2025. gada pirmajā pusē superdatora līmeņa skaitļošanu kompaktā formātā. To ne tikai varēs ērti novietot uz galda, bet varbūt pat pārnēsāt somā.

Šāds salīdzinājums, protams, jāuztver kontekstā ar to, kam katra ierīce paredzēta. Šī nebūs labākā izvēle geimingam vai foto apstrādei. Superdatoru pasaulē skaitļošanas jaudu parasti mēra kā FLOPS – cik peldošā komata darbības sekundē (floating point operations per second) dators spēj veikt. Kaut "Project Digits" neturēs līdzi masīviem skaitļošanas centriem, kas parasti aizņem veselus angārus, tas lietotājiem ļaus sasniegt viena petaflopa robežu jev kvintiljonu peldošā komata darbību sekundē – ļoti iespaidīgs rādītājs. "Nvidia" paredz arī iespēju savienot divus šādus datorus tīklā, lai dubultotu skaitļošanas jaudu.